L' America attacca l' Iran Trump | Distrutti i siti nucleari Teheran | Conseguenze eterne Missili su Tel Aviv | Diretta

La tensione tra America e Iran si è infiammata in un crescendo di violenza, con Trump che ha colpito i siti nucleari di Teheran e lanciato missili su Tel Aviv. La risposta di Teheran, dichiarando l’inizio della guerra, apre un capitolo incerto e inquietante per il Medio Oriente. Il mondo osserva con apprensione, chiedendosi quali saranno le conseguenze di questa escalation che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri geopolitici.

La risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere: “La guerra è iniziata”, si legge in un messaggio pubblicato dai Guardiani della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'America attacca l'Iran, Trump: "Distrutti i siti nucleari". Teheran: "Conseguenze eterne". Missili su Tel Aviv | Diretta

TRUMP CAMBIA STRATEGIA SULL'IRAN E USA L'ATTACCO ISRAELIANO COME LEVA NEGOZIALE Il presidente americano è passato in una settimana dal tentativo di frenare Israele all'utilizzo dei bombardamenti come strumento di pressione su Teheran

Sono alcune fonti americane a confermare l'imminenza dell'attacco su Teheran. Ieri la Casa Bianca ha ordinato il ritiro di tutti i diplomatici dall'Iraq. L'Iran non arretra: «Missili su basi Usa senza nessuna considerazione»

