L’ambasciatore alieno con la voce di Lucio Corsi Nel film Elio c’è un pizzico di Maremma

L’ambasciatore alieno di Disney Pixar “Elio” prende vita grazie alla voce di Lucio Corsi, talentuoso cantautore e doppiatore maremmano. Con il suo timbro unico, Corsi dà voce a uno dei personaggi più affascinanti del film, portando nel mondo delle sale cinematografiche un mix di immaginazione e passione. La sua interpretazione rende questa avventura spaziale ancora più coinvolgente, dimostrando come la musica e la recitazione possano unire generi e emozioni.

Grosseto, 22 giugno 2025 – Lucio Corsi cantautore e doppiatore. Il talento maremmano ha prestato la voce all'ambasciatore alieno Tegmen, uno dei personaggi del nuovo film Disney Pixar "Elio" uscito il 18 giugno nelle sale italiane. Elio è un ragazzino di undici anni dotato di grande immaginazione e di passione per gli alieni che fatica a integrarsi con i coetanei. Quando, per un errore, si ritrova nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria che riunisce i rappresentanti delle galassie, e viene scambiato per l'ambasciatore della Terra, Elio si ritrova con la responsabilità di rappresentare il nostro pianeta.

