L’altra strada | in uscita il 27 giugno 2025 il nuovo libro di Caritas Italiana dedicato ai corridoi umanitari

Scopri il potente racconto di speranza e solidarietà nascosto tra le pagine di “L’altra strada”, in uscita il 27 giugno 2025. Questo nuovo libro di Caritas Italiana, curato da Oliviero Forti e Paolo Valente, apre uno sguardo sui corridoi umanitari, universitari e lavorativi che cambiano vite. Un’opera fondamentale che invita a riflettere sulla forza della solidarietà e sul valore di un'umanità condivisa.

Bologna, 20 giugno 2025 – Si intitola "L'altra strada. I corridoi umanitari, universitari, lavorativi di Caritas Italiana" il nuovo libro in uscita il 27 giugno 2025 per i tipi di EMI – Editrice Missionaria Italiana, ora parte della società Il Portico. Il volume, a cura di Oliviero Forti e Paolo Valente, rappresenta il primo tassello

Corridoi umanitari, universitari, lavorativi: Caritas italiana, mercoledì a Salerno si presenta “L’altra strada”, in libreria dal 27 giugno; Dalla Giornata mondiale del rifugiato (20 giugno) a Migramed (23-26 giugno); Autovelox, dal 12 giugno cambiano le regole.

Corridoi umanitari, universitari, lavorativi: Caritas italiana, mercoledì a Salerno si presenta “L’altra strada”, in libreria dal 27 giugno - I corridoi umanitari, universitari, lavorativi" di Caritas italiana pubblicato da Emi uscirà in libreria il 27 giugno, il primo frutto importante della nuova fase di Emi - agensir.it scrive

