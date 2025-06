L’altra faccia della maturità la storia della VA del 1972 | ‘Esempio di vera amicizia’

L’altra faccia della maturità rivela storie di vera amicizia e legami indissolubili. La classe VA del liceo scientifico Andrea da Pontedera, diplomata nel 1972, incarna ancora oggi il valore dell’amicizia duratura, testimoniata dagli sguardi d’intesa e dalle prese in giro condivise nel tempo. In questa settimana degli esami, il sindaco Franconi ha deciso di celebrare un esempio di amicizia autentica, ricordando che alcuni legami restano eterni, oltre ogni prova.

Pontedera, 22 giugno 2025 - Si può essere amici per sempre? La risposta è negli sguardi d’intesa e nelle prese in giro che ancora oggi si scambiano gli ex ragazzi e le ragazze che si sono diplomati al liceo scientifico Andrea da Pontedera nel 197 2, classe VA. “Siamo nella settimana degli esami di maturità – apre la conferenza stampa il sindaco di Pontedera Matteo Franconi – e conoscendo la storia particolare di questa classe abbiamo deciso di raccontarla pubblicamente affinché potesse essere un esempio. Un modello di ciò che può regalare la scuola: un bagaglio di amicizie importanti per tutta la vita”. 🔗 Leggi su Lanazione.it