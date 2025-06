Ladri al seminario vescovile della Diocesi Via tre notebook per l’assenza di soldi

In un colpo solo, il seminario vescovile di Vigevano si è trovato a perdere tre preziosi notebook durante una notte di furto, approfittando dei lavori di ristrutturazione e del viavai nelle aree di cantiere. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza di questi luoghi e sulla vulnerabilità delle strutture in fase di restauro. La scoperta dell’incursione, avvenuta nei giorni precedenti e denunciata ai carabinieri, mette in discussione le misure di protezione adottate.

Tre notebook. È il bottino del furto messo a segno ai danni del seminario vescovile della Diocesi di Vigevano, in vicolo Seminario, dove sono in corso lavori di ristrutturazione che hanno anche ritardato la scoperta dell’incursione furtiva, denunciata ai carabinieri venerdì ma avvenuta nell’arco dei giorni precedenti. Forse i ladri hanno proprio approfittato del viavai nelle aree di cantiere o si sono introdotti in orario notturno trovando un varco e dovendo forzare solo la porta interna dell’ufficio preso di mira. Non è chiaro se i dispositivi informatici rubati fossero proprio l’obiettivo dei malviventi o se abbiano portato via quello che hanno trovato non essendoci soldi o altro di valore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladri al seminario vescovile della Diocesi. Via tre notebook, per l’assenza di soldi

