La Vis Sauro fa incetta di medaglie

la piscina di casa, i nostri giovani talenti non sono stati da meno, conquistando medaglie e record personali che confermano il loro talento e dedizione. La stagione estiva si preannuncia ricca di successi e soddisfazioni per la Vis Sauro, pronta a nuotare verso traguardi ancora più prestigiosi. Un inizio davvero scoppiettante che fa ben sperare per il futuro del team!

Scoppiettante inizio della stagione estiva per gli atleti della Vis Sauro Nuoto Team. Al Parco della Pace è arrivato il primo posto nella classifica regionale nel Campionato italiano a squadre per la categoria Ragazzi. Ottime le performance di Giulia Aceti nei 200 rana, Alice Pagnini nei 100 e 200 farfalla, Giulia Mori nei 50 sl per la parte femminile mentre nel settore maschile si sono distinti Alberto Salvatori e Matteo Cerini. Invece a Piombino si sono disputati i campionati italiani in acque libere. I buoni risultati sono iniziati con la 10 km: Rodolfo Marchetti Rossi ha conquistato un 11° posto nella categoria Cadetti.

