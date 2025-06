La truffa del finto carabiniere Anziana nel mirino | un arresto

Ancora una volta, Sesto si trova al centro di una triste vicenda: la truffa del finto carabiniere miete un’altra vittima, ma questa volta il coraggio e l’azione tempestiva degli autentici uomini dell’Arma hanno evitato il peggio. La scena, purtroppo, si ripete, ma anche questa volta la giustizia ha prevalso. Tuttavia, è fondamentale sensibilizzare tutti su questi inganni per proteggere i più vulnerabili.

Torna, a Sesto, la truffa del finto carabiniere. Il raggiro è andato in scena, come purtroppo è ormai consueto, ai danni di un'anziana, ma si è fortunatamente concluso con un arresto, grazie all'azione dei (veri) uomini dell'Arma. Nei guai, un 48enne italiano, che si era presentato a casa della vittima dopo che un complice l'aveva contattata a telefono, fingendosi carabiniere e riferendo che la sua autovettura era stata coinvolta in una serie di attività illecite. Alla donna, rimasta scossa dalla notizia, era stato proposto di consegnare subito una somma in denaro e alcuni oggetti di valore nelle mani di un militare, per "alleggerire" la propria posizione e in attesa di ulteriori accertamenti.