La trasformazione di Edizioni Simone | dai manuali giuridici ai libri per bambini

Edizioni Simone sta scrivendo una nuova pagina della sua storia, passando dai rigorosi manuali giuridici alle affascinanti avventure dei libri per bambini. Sotto la guida di Federico Del Giudice e con l'acquisizione di ¬ęTopipittori¬Ľ, la casa editrice si apre a un mondo di fantasia e apprendimento, arricchendo il suo gi√† prestigioso catalogo. Un percorso di crescita che promette di coinvolgere e ispirare giovani lettori e famiglie, portando freschezza e innovazione nel panorama editoriale.

