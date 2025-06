La tradizione della rustida? È un’invenzione

La rustida, quella deliziosa grigliata di pesce che anima sagre e feste in riviera, è molto più di un semplice piatto: è una tradizione che affonda le radici nel tempo. Nato come innovazione all’inizio del '900, rappresenta l’evoluzione di un’antica usanza umana di passare dal crudo al cotto. Scopriamo insieme le sue origini, tra storia e sapori autentici, e come questa invenzione abbia conquistato generazioni.

Mini storia della ‘rustida’, la saporosa grigliata di pesce briscola vincente di sagre e feste in riviera. La ‘rustida’, per come la intendiamo oggi, è un’innovazione introdotta dalla ristorazione ai primi del ‘900, con crescente diffusione e successo popolare. Ma la storia della ‘rustida’ è ben più antica e ha accompagnato la storia dell’alimentazione umana, il famoso passaggio ‘al crudo al cotto’. Del resto, lo dice la parola stessa, il termine dialettale ‘rustida’ viene dal latino antico ‘rostire’, cioè arrostire, bruciacchiare. Con gustosi colpi di scena. Ad esempio l’antica ‘rustida’, anche da noi, non era preparata in orizzontale, quindi su gratelle, ma in verticale, ‘in piedi’: i pesci erano infilati in rami di legno duro inclinati verso un fuoco acceso, affinchè fossero arrostiti dal calore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it