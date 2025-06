La tendenza infradito da Gigi Hadid a Kendall Jenner

Le infradito, simbolo di freschezza e praticità, conquistano le celebrity più in vista. Da Gigi Hadid a Kendall Jenner, queste calzature estive stanno vivendo un vero e proprio boom di tendenza. Leggere, versatili e irresistibilmente chic, sono diventate il must-have per uno stile rilassato e glamour. Scopriamo come le star le indossano con stile in tutto il mondo, trasformando le infradito in un vero e proprio simbolo di moda estiva.

Le infradito si confermano la calzatura estiva must have: leggere e pratiche, sono perfette per uno stile rilassato. Da Kendall Jenner a Hailey Bieber, anche le celeb non possono più farne a meno. Avvistata per le strade di New York, Zoë Kravitz ha indossato una mise sui toni del rosso e grigio composta da T-shirt, shorts da ciclista, bandana e infradito firmate The Row, mentre in Colombia Meghan Markle ha combinato un paio di sandali infradito di Emme Parsons insieme a un top firmato Argent e una gonna lunga in lino di Posse. Dakota Fanning ha optato per un vestito lungo e delle flip flop, entrambi di The Row. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La tendenza infradito da Gigi Hadid a Kendall Jenner

