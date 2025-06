La spiaggia trentina dove è vietato giocare a palla

L’estate sulla spiaggia di Riva del Garda si tinge di novità: il divertimento con la palla è ora vietato, un cambiamento che sorprende molti. Da venerdì 20 giugno fino al 28 settembre, tutte le aree della spiaggia sono soggette a questa nuova ordinanza comunale, volto a tutelare l’ordine e la quiete pubblica. Ma come influirà questa restrizione sui vacanzieri e gli amanti del mare?

Giocare a palla in spiaggia? Un must dell'estate. Ma non a Riva del Garda. Da ieri, venerdì 20 giugno, e fino al prossimo 28 settembre, è in vigore un'ordinanza comunale che istituisce il divieto di praticare qualsiasi gioco con la palla su tutte le aree della spiaggia di Riva del Garda

A Riva del Garda, la spiaggia diventa un'oasi di relax senza il trambusto dei giochi con la palla. Il divieto temporaneo, in vigore fino al 28 settembre, è stato introdotto per garantire un soggiorno più sereno a tutti i visitatori.

