La sicurezza parte dalla prevenzione Un incontro tra cittadini e tecnici

La sicurezza parte dalla prevenzione, e il primo passo verso una comunità più consapevole si concretizza in incontri come quello che si è tenuto giovedì sera a Torre San Patrizio. In un’atmosfera di partecipazione e confronto, cittadini e tecnici hanno condiviso strategie e conoscenze sulla gestione delle situazioni critiche, rafforzando il senso di responsabilità collettiva. Un importante momento di formazione che dimostra come la prevenzione sia il pilastro fondamentale della sicurezza per tutti.

Incontro formativo sulla sicurezza e la gestione delle situazioni critiche rivolta alla comunità. Giovedì sera nella sala consiliare di Torre San Patrizio, alla presenza di circa cinquanta cittadini, si è tenuto un convegno dal titolo ‘La cultura della sicurezza. Prevenzione e gestione delle situazioni critiche’. L’evento è stato organizzato dal Comune di Torre San Patrizio e dal Lions Club Amandola-Sibillini, Ipa di Fermo e Mastery. I relatori il comandante della polizia locale di Civitanova Marche Cristian Lupidi e il maestro di Head Mastery Remo Grassetti, oltre al padrone di casa il sindaco Luca Leoni che ha moderato l’incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sicurezza parte dalla prevenzione. Un incontro tra cittadini e tecnici

