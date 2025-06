La sfilata di Emporio Armani è un sogno nel deserto Leo Dell’Orco saluta per Re Giorgio e rivela | Era contento

L’ultima sfilata di Emporio Armani ha aperto una nuova pagina nel mondo della moda, lasciando il pubblico incantato e un po’ malinconico. Un viaggio sensoriale tra le dune del deserto e l’intimità di un’oasi, accompagnato da emozioni profonde e sorprendenti. La scena era pronta a celebrare l’arte del brand, ma l’assenza di Giorgio Armani ha fatto vibrare i cuori, rendendo questa serata un ricordo indelebile.

Un’atmosfera calda, accogliente, quasi intima. Lunghe tende bianche a fare da quinte, come se ci trovassimo in un’oasi beduina al calar del sole. E poi, in passerella, una collezione che è un viaggio immaginario nel deserto. Ma nell’aria dell’Armani Teatro, ieri sera, era palpabile un’emozione diversa, un velo di rammarico per un’assenza storica. Per la prima volta dalla nascita del brand nel 1981, Giorgio Armani non era presente alla sfilata della sua linea Emporio. Lo stilista, che compirà 91 anni l’11 luglio, sta trascorrendo un periodo di convalescenza a casa, dopo un ricovero per accertamenti avvenuto nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La sfilata di Emporio Armani è un sogno nel deserto. Leo Dell’Orco saluta per Re Giorgio e rivela: “Era contento”

