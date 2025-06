La sfida degli chef senza frontiere Così l’integrazione si fa a tavola

La cucina è il palcoscenico perfetto per unire culture diverse e abbattere le barriere. La serata ‘Chef senza frontiere’, organizzata dai Comuni di San Casciano e Barberino Tavarnelle in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, ha trasformato il rispetto e l’integrazione in un divertente contest culinario. Tra tradizioni toscane e sapori africani, ha dimostrato che a tavola si può costruire un mondo più inclusivo e ricco di scoperte. La sfida continua, perché l’integrazione si fa gustando...

Le radici di un cultura dentro al piatto, come la panzanella toscana e il cous-cous senegalese. L'integrazione è un spirito che si coltiva anche a tavola. Come hanno pensato i Comuni di San Casciano e Barberino Tavarnelle con la serata giocosa divertente ' Chef senza frontiere ', promossa e organizzata dai progetti Sai in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Un contest vero e proprio che ha lanciato una sfida all'ultimo piatto tipico che ha coinvolto due squadre, la rossa guidata da Serigne Gueye e la blu con Abdoul Salam Djebre: ciascuna è avvalsa delle passioni e delle competenze degli ospiti del Sai, dei giovani della Consulta di San Casciano e del Forum Cittadini Insieme.

