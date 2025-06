La settimana di Dossier | come cambiano i prezzi delle case a Palermo la cricca degli appalti nella sanità

La settimana di Dossier svela le nuove tendenze del mercato immobiliare palermitano: i prezzi aumentano del 2%, i mutui si fanno più accessibili e i quartieri emergono come punti di interesse strategici. Mondello resta il sogno dei turisti, mentre giovani investitori puntano su via Messina Marine e Uditore. E nel cuore della città, il centro storico sembra perdere colpi. Scopriamo insieme cosa sta cambiando nel panorama immobiliare di Palermo.

A Palermo il mercato immobiliare non è più quello di una volta: crescono i mutui, aumentano i prezzi (+2%) e cambiano i quartieri su cui puntare. Mondello è la meta preferita dai turisti del Nord, mentre i giovani investitori guardano a via Messina Marine e Uditore. Ma in centro storico si scappa.

