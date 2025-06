La settimana di Dossie | come cambiano i prezzi delle case a Palermo la cricca degli appalti nella sanità

La settimana di Dossie svela le nuove tendenze del mercato immobiliare palermitano: i prezzi crescono, i mutui aumentano e i quartieri si trasformano. Mondello conquista i turisti, mentre giovani investitori puntano su via Messina Marine e Uditore, lasciando il centro storico in crisi. Come evolverà il panorama immobiliare della città ? Restate con noi per scoprire tutte le novità e i trend emergenti!

A Palermo il mercato immobiliare non è più quello di una volta: crescono i mutui, aumentano i prezzi (+2%) e cambiano i quartieri su cui puntare. Mondello è la meta preferita dai turisti del Nord, mentre i giovani investitori guardano a via Messina Marine e Uditore. Ma in centro storico si scappa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La settimana di Dossie: come cambiano i prezzi delle case a Palermo, la "cricca degli appalti" nella sanitÃ

