La settimana da sogno di Bublik batte Sinner e vince ad Halle | trionfa in finale contro Medvedev

Una settimana da sogno per Bublik: dopo aver eliminato Sinner, conquista il titolo ad Halle battendo Medvedev in finale. Il suo straordinario successo lo proietta come uno dei favoriti a Wimbledon, dove partirà come testa di serie. La sua ascesa promette emozioni e sorprese nel torneo più prestigioso del tennis mondiale. Scopriamo insieme come questa vittoria possa segnare l’inizio di una stagione indimenticabile.

In questa notizia si parla di: bublik - sinner - vince - halle

Bublik lo ha fatto di nuovo! Il kazako batte anche Medvedev in finale dopo Sinner agli ottavi e vince in lacrime: è il campione sull'erba dell'Halle Open come già successo nel 2023

Ad Halle il percorso di Jannik Sinner termina agli ottavi di finale: vince Bublik con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4.

