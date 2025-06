La serie con Woody Harrelson e Matthew McConaughey tratta da una storia vera si ferma prima del debutto

La serie con Woody Harrelson e Matthew McConaughey, ispirata a una storia vera e alla loro amicizia, avrebbe dovuto conquistare il pubblico prima del debutto. Tuttavia, un imprevisto ha bloccato tutto: la sospensione della produzione di Apple TV+ Brothers, già molto attesa, dopo l'uscita di scena del suo showrunner. Con otto episodi girati su dieci, la domanda ora è: riusciranno gli artisti a rilanciare questa affascinante avventura?

La serie Apple TV+ di Matthew McConaughey e Woody Harrelson, in parte ispirata alla loro amicizia nella vita reale, ha subito una battuta d'arresto importante. La commedia Apple TV+ Brothers, che vede Matthew McConaughey e Woody Harrelson interpretare versioni fittizie di sé stessi, è stata sospesa a causa dell'uscita di scena del suo showrunner, David West Read. Con otto episodi già girati su dieci, la produzione è in cerca di un nuovo timoniere creativo. Nonostante il ritardo, la serie rimane in rotta verso il debutto. "Brothers" in stand-by: la serie Apple con McConaughey e Harrelson perde il suo showrunner Quando due veterani di Hollywood come Matthew McConaughey e Woody Harrelson decidono di portare sullo schermo la propria amicizia di lunga data, il risultato non può . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La serie con Woody Harrelson e Matthew McConaughey, tratta da una storia vera, si ferma prima del debutto

