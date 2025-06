La serata più triste | la Salernitana è in Serie C partita sospesa per motivi di ordine pubblico

Storia della calcio salernitano, segnando un capitolo di tensione e scontro. La serata si è conclusa in modo drammatico, con incidenti e caos che hanno offuscato la passione sportiva. Tuttavia, anche nei momenti più bui, il cuore dei tifosi resta saldo. Il 22 giugno 2025, i tifosi della Salernitana devono riprendere fiato e guardare avanti, perché la rinascita è sempre possibile. La speranza di un nuovo inizio non si spegne mai.

Finisce nel modo peggiore, con le bombe carta, i sediolini in campo e la celere a presidio dei varchi per evitare le invasioni. La Salernitana è in serie C. Il 22 giugno 2025, 31 anni dopo il derby vinto allo stadio San Paolo contro la Juve Stabia, i granata scrivono la pagina più brutta della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - La serata più triste: la Salernitana è in Serie C, partita sospesa per motivi di ordine pubblico

