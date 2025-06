La semifinale più pazza della kermesse L’Africa Macelli ha il pass per il paradiso

Un’altra semifinale mozzafiato in questa emozionante kermesse africana, con Africa Macelli e La Lanterna che si sfidano a colpi di passione e talento. Tra tensioni e sorprese, la gara si infiamma e promette un finale ricco di colpi di scena. Chi saprà conquistare il tanto ambito pass per il paradiso? Restate sintonizzati: il verdetto finale sta per arrivare!

africa macelli 6 La lanterna 4 AFRICA MACELLI: Dazzi, Balduini (Pillon), Bigini, Tonini, De Lucia, D'Angina (D'Angina), Bertoni, Evangelisti, Sacchelli (Perregrini, Celi), Da Prato, Tartarini. All. Bottari. LA LANTERNA: Nari, Bazzichi, Bresciani, Da Prato, Carella (Caddeo), Maggi, Pellizzari, Garbati, Sancredi A., Sancredi G.M., Neri A.. All. Neri L.. Marcatori: Tartarini, Bresciani, Da Prato, Da Prato S., Sacchelli, Sacchelli, Maggi, Garbati, Pillon, Celi. PIETRASANTA – La partita più pazza della storia del Torneo delle Contrade di Pietrasanta. Africa Macelli-La Lanterna terminata 6-4 ai supplementari, resterà negli annali della kermesse.

