La segnalazione | Cavallo con biga al galoppo in viale Primo Vere e scooter contromano per girare video FOTO

La segnalazione di un cavallo con biga al galoppo e scooter contromano in viale Primo Vere a Pescara solleva importanti dubbi sulla sicurezza stradale e la responsabilità degli utenti. Le foto scattate nella prima mattinata di domenica 22 giugno testimoniano scene di pericolo che non devono essere sottovalutate. È quanto segnala un nostro lettore, rimarcando come la questione…

«Foto scattate non più tardi nella prima mattinata di domenica 22 giugno in viale Primo Vere a Pescara: la biga procedeva al galoppo con tanto di staffetta motorizzata che, per girare il video, invadeva la corsia opposta di marcia». È quanto segnala un nostro lettore rimarcando come la questione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La segnalazione: "Cavallo con biga al galoppo in viale Primo Vere e scooter contromano per girare video" [FOTO]

In questa notizia si parla di: biga - galoppo - viale - primo

Tramvia, aperto il primo parcheggio scambiatore in viale Europa - Oggi, a Firenze, è stato inaugurato il primo parcheggio scambiatore della linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli, in viale Europa.

Gruppo di lettura della "Liberamente" di viale Alberti: primo incontro - Sabato 5 luglio, gli amanti della lettura di Ravenna sono invitati a un evento imperdibile: il gruppo di lettura della libreria Liberamente si dà appuntamento presso la Caffetteria Ciao per un confronto stimolante e appassionante.

La segnalazione: Cavallo con biga al galoppo in viale Primo Vere e scooter contromano per girare video [FOTO].

La segnalazione: "Cavallo con biga al galoppo in viale Primo Vere e scooter contromano per girare video" [FOTO] - «Foto scattate non più tardi nella prima mattinata di domenica 22 giugno in viale Primo Vere a Pescara: la biga procedeva al galoppo con tanto di staffetta motorizzata che, per girare il video, invade ... Si legge su ilpescara.it