La scuola che valuta ancora il programma quale? finito e non l’alunno che cresce

O si fa come si deve, o il valore reale dell'apprendimento viene perso tra le righe di numeri e percentuali. È ora di cambiare prospettiva e mettere al centro lo sviluppo umano, non solo il raggiungimento di un punteggio. Solo così potremo costruire una scuola che valorizzi davvero la crescita degli studenti e non soltanto i loro voti.

Ogni fine anno scolastico, puntualmente, si ripete lo stesso rituale, con la medesima dose di stanchezza e frustrazione: si entra nei Consigli di Classe e, anziché discutere dei percorsi formativi, delle trasformazioni interiori, delle relazioni significative instaurate, si parla solo di voti. Si negoziano, si discutono, si impongono. Il voto non è più uno strumento di valutazione: è diventato un’arma, un feticcio, un’ossessione. “O si fa come dico io o esco dal Consiglio e ve la sbrigate voi”, tuonò il docente in cerca d’una soddisfazione personale di fine anno scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

