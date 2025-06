La Salernitana va in Serie C i tifosi danno prova di civiltà | petardi sedie in campo Partita sospesa

La retrocessione della Salernitana in Serie C ha scosso l'intera tifoseria, ma tra polemiche e delusione, i supporters hanno scelto di dimostrare la propria civiltà, anche tra petardi e sedie volanti in campo. Un gesto che cambia il volto dello stadio, pur non cancellando le tensioni di una stagione complessa. La sfida si conclude con una vittoria della Sampdoria, ma resta il ricordo di un momento intenso e controverso nel calcio italiano.

Prova di civiltà della tifoseria della Salernitana che dà spettacolo sugli spalti di fronte alla deriva della propria squadra del cuore che viene presa a pallate dalla Sampdoria. I doriani (ripescati dopo la penalizzazione del Brescia) riescono così a evitare di passare alla storia come la squadra che retrocede due volte. Vincono a Salerno due a zero. Ma i salernitani non reggono, non ce la fanno a resistere fino al fischio finale e si distinguono per la propria civiltà. Sul risultato di 0-2, la gara viene prima interrotta due volte per lancio di fumogeni, poi in campo comincia a piovere di tutto: oggetti, seggiolini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Salernitana va in Serie C, i tifosi danno prova di civiltà: petardi, sedie in campo. Partita sospesa

