La Salernitana perde i playout e lascia la serie B nel peggiore dei modi

Una settimana infinita, tra tensioni e incertezze, ha portato la Salernitana a perdere i playout e lasciare la Serie B nel modo peggiore. Tra malori, ricorsi e proteste di ogni genere, il calcio si è giocato sul campo, dove tutto si è deciso. Ma cosa ha davvero portato a questa drammatica conclusione? Scopriamolo insieme.

Tempo di lettura: 4 minuti La settimana piĂą lunga di sempre. Ed è successo di tutto. In ordine sparso: mal di pancia, intossicazioni, rinvii accettati e ricorsi rigettati. Poi: proteste dentro, proteste fuori, tifosi normali che entrano, tifosi ultras che non entrano. In campo, nonostante tutto, è quel che conta. Salernitana e Sampdoria si giocano la permanenza in cadetteria, dopo una stagione da dimenticare. Non c’è stato calcio, quest’oggi all’ Arechi. La Sampdoria ha vinto sul campo per 4-0 nel risultato aggregato fra andata e ritorno ed i blucerchiati mantengono la categoria. La Salernitana lascia la serie B nel peggiore dei modi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Salernitana perde i playout e lascia la serie B nel peggiore dei modi

