La ruota panoramica di Lecco cade per il troppo vento messa sotto sequestro la zona | il video del crollo

Un evento inatteso scuote Lecco: la ruota panoramica, sospinta dal vento impetuoso, crolla improvvisamente, suscitando paura e preoccupazione tra cittadini e autorità. Nonostante l’evacuazione preventiva, i soccorritori sono già al lavoro per chiarire le cause di questa tragedia. La zona è sotto sequestro, mentre le indagini si intensificano. Ciò che accadrà nei prossimi giorni potrebbe ridisegnare le norme sulla sicurezza delle attrazioni pubbliche in città. Continua a leggere

La struttura era stata evacuata solo pochi minuti prima del crollo per volere del gestore, preoccupato per il temporale in arrivo. I Carabinieri stanno svolgendo approfondimenti e l'area è stata messa sotto sequestro per decisione della Procura. I consiglieri comunali di minoranza hanno annunciato un'interrogazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

