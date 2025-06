La ruota panoramica di Lecco abbattuta dal vento | il video pochi secondi dopo il crollo a terra

Le immagini della ruota panoramica di Lecco, abbattuta dal vento impetuoso, sono davvero impressionanti. Nel video che vi proponiamo, catturato pochi istanti dopo il crollo, si percepisce tutta la forza della natura e la fragilitĂ delle strutture temporanee. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale rispettare le allerte meteo e la sicurezza pubblica. La scena ci invita a riflettere sulla potenza degli elementi e sulla necessitĂ di prevenzione.

Sono impressionanti le immagini della ruota panoramica abbattuta dal forte vento sul lungolago di Lecco. Qui vi proponiamo anche il video girato pochi istanti dopo il crollo a terra dell'imponente struttura, crollo avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno proprio a seguito del picco di.

Maltempo a Lecco, crolla la ruota panoramica: il video - Il maltempo a Lecco colpisce ancora, lasciando dietro di sé episodi spettacolari e preoccupanti. Questa volta, le violente raffiche di vento hanno fatto crollare la ruota panoramica, un’attrazione iconica che ogni estate abbellisce il lungolago.

Lecco, terrore sul lungolago: crolla la ruota panoramica - Un drammatico episodio scuote Lecco: la suggestiva ruota panoramica sul lungolago, simbolo di relax e panorami mozzafiato, è crollata sotto le intense raffiche di vento.

