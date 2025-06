La rinascita di Netanyahu grazie alla guerra infinita | il paese è con lui

In un mosaico di tensioni e alleanze mutevoli, Benyamin Netanyahu emerge come protagonista indiscusso della scena mediorientale, rafforzato dalla sua gestione delle crisi e dagli eventi recenti. La sua rinascita politica si intreccia con un contesto di conflitti che sembrano non trovare fine, alimentando una narrativa di potere e resistenza. Ma qual è il vero prezzo di questa “guerra infinita” per Israele e il Medio Oriente?

Benyamin Netanyahu era raggiante questa mattina, mentre il mondo si svegliava apprendendo di un altro attacco militare a tradimento avvenuto in Medio oriente: quello ordinato da Donald Trump contro gli

No guerra, mai guerra. Netanyahu resta a galla finché ci sarà un’emergenza bellica. L’uso delle armi è il suo salvagente politico. Il mastice di potere. Non c’è nessuna ragione democratica nell’uso della forza, soprattutto nelle aggressioni che violano le più ele Vai su Facebook

Trump ha iniziato la guerra che diceva di non voler scatenare - Iran (Internazionale) Sabato sera, annunciando il bombardamento in Iran dallo Studio Ovale, Donald Trump ha adottato un tono trionfante, all'interno della sua amministrazione, però, il clima è ben più ...