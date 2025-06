La ricerca continua | l’ingaggio altissimo rende Immobile una pista molto complicata Terza punta Pinamonti in pole

Il mercato del Bologna si infiamma con un’intensa attività di ricerca e trattative in corso. L’ingaggio altissimo e la complessità della pista rendono tutto molto complicato, ma la corsa a Pinamonti continua a essere una delle priorità. Con sfumature importanti e molte manovre in atto, i biancoblù sono pronti a sorprendere. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per definire il futuro della rosa e dare finalmente una svolta alla sessione di mercato.

Non solo Ndoye, Beukema e Lucumi. La prossima settimana potrebbe portare novità anche sul fronte entrate, con il Bologna impegnato, allo stato attuale, ad allungare la rosa: centrocampista, trequartista e punta le necessità di Vincenzo Italiano, in attesa di notizie in uscita. Sfumato Dzeko, il Bologna lavora su più fronti: in settimana ha incassato l'apertura del Sassuolo alla trattiva di prestito con diritto di riscatto per Andrea Pinamonti (26), di rientro dal Genoa (11 reti in stagione), con quest'ultimo che ha aperto alla possibilità di ridursi l'ingaggio rispetto agli attuali 2 milioni. Pinamonti rappresenterebbe un giocatore pronto, nella fase migliore della carriera, e utile per la lista italiani per Uefa e Serie A (insieme a Orsolini, Casale, Cambiaghi, De Silvestri ed Erlic), che dovrà contare almeno 4 elementi.

