La Regione Piemonte ha approvato il Piano triennale per la cultura

La regione Piemonte dà nuovo impulso alla cultura con il suo Piano Triennale, puntando su inclusione, stabilità e investimenti mirati. Maggiore coinvolgimento delle aree periferiche, sostegni duraturi per gli operatori e fondi rafforzati per cinema e TV sono solo alcune delle strategie adottate. Un passo deciso verso un territorio più vivo e culturalmente ricco, capace di valorizzare il patrimonio locale e innovare il settore in chiave moderna.

Maggiore coinvolgimento delle aree periferiche del Piemonte, programmazione di lungo termine per garantire stabilità e risparmi agli operatori culturali, maggiori fondi per i settori strategici come la produzione cinematografica e televisiva: sono questi alcuni dei punti principali del Piano.

