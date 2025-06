La regia dell’Ariete resta in buone mani Confermata Ester Grucka arriva Betti

La regia dell’Ariete resta in ottime mani: con la conferma di Ester Grucka, la squadra si rafforza nel ruolo chiave del palleggiatore. La giovane talentuosa classe 2004, arrivata da Nottolini, ha già dimostrato di avere tutte le qualità per guidare il team verso nuovi traguardi. Con uno staff tecnico pienamente confermato e rinforzato, l’Ariete si prepara a costruire un 2025-26 all’altezza delle aspettative, puntando sempre più in alto.

La regia è in buone mani. Confermato ed integrato lo staff tecnico, l'Ariete inizia la costruzione della sua rosa 2025-26 e lo fa partendo dal ruolo più delicato, quello del palleggiatore. La conferma di Ester Grucka è una grande notizia per tutti i tifosi dell'Ariete. Classe 2004 per 178 centimetri di altezza, Ester è arrivata a Prato lo scorso anno dal Nottolini ed ha dimostrato subito qualità e talento. È cresciuta nel corso della stagione la regista di Nuti e la sua conferma rappresenta un punto fondamentale nella costruzione di un gruppo consolidato e amalgamato. Nelle scorse stagioni di serie B2 Prato, per motivi diversi, aveva sempre cambiato regista.

