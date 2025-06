La reazione iraniana | sirene a Tel Aviv

Risuonano le sirene in diverse zone del centro e del nord Israele dopo che l'Idf ha rilevato il lancio di missili balistici dall'Iran.

Sirene a Tel Aviv per lancio di un missile dallo Yemen - Allarme a Tel Aviv e in altre aree di Israele a causa di un missile proveniente dallo Yemen. Le sirene hanno avvisato la popolazione di rifugiarsi, mentre l’IDF sta tentando di intercettare il colpo.

Tajani: "Indignano i morti innocenti a Gaza, Israele si fermi" | "Reazione di Tel Aviv sta assumendo forme inaccettabili" - L'inasprirsi della situazione a Gaza ha suscitato forti reazioni da parte di figure politiche, tra cui Tajani, che condanna la sofferenza dei civili e la risposta da parte di Israele, considerata inaccettabile.

Guerra aperta tra Israele e Iran. Nella notte le sirene d'allarme sono scattate a Tel Aviv in seguito al lancio di missili dall'Iran. Forti esplosioni anche nella capitale iraniana: una colonna di fumo si è alzata dall'aeroporto della capitale'. Il segretario generale dell' Vai su Facebook

La reazione iraniana: sirene a Tel Aviv; Suonano le sirene in Israele. In arrivo droni e missili dall'Iran - Suonano le sirene; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”.

Sirene in Israele per missili Iran, esplosioni a Tel Aviv - Le sirene d'allarme stanno suonando nel centro e nel nord di Israele per un'ondata di 20 missili dall'Iran. Come scrive ansa.it

Sirene d'allarme in Israele, esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme - Le sirene d'allarme stanno risuonando in gran parte di Israele, per il lancio di missili balistici dall'Iran. Segnala msn.com