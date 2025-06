La Rai insofferente per il gossip su De Martino e punta su Flavio Montrucchio? Sarà il volto di Raidue

La Rai, stanca del gossip su De Martino, punta deciso su Flavio Montrucchio come nuovo volto di Raidue. Con un passato tra Linea Verde Estate e Discovery, il presentatore si prepara a conquistare le scene, lasciando alle spalle le indiscrezioni su Paolo Conticini. Questa scelta strategica ricorda quella di Stefano De Martino, che ha saputo trasformare il suo talento in una vera icona televisiva. Il futuro della tv italiana si sta già scrivendo con entusiasmo e sorpresa...

Flavio Montrucchio, gi√† al timone con¬† Margherita Granbassi ¬†di Linea Verde Estate su Rai 1, √® secondo LaPresse in pole per la conduzione del programma di intrattenimento di Rai2, nonostante alcune indiscrezioni dessero come gi√† dato¬† Paolo Conticini. La mossa dell‚Äôemittente pubblica con Montrucchio, volto di Discovery dal 2019, ricorda quella che ha portato all‚Äôascesa¬† Stefano De Martino, strappato pochi anni fa a Canale5 e approdato con successo alla conduzione al posto di¬† Amadeus ¬†di¬†Affari tuoi, ¬†in access time su Rai1, e Stasera tutto √® possibile, in prima serata su Rai2. L‚Äôunica cosa che pare certa in vista della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai che avverr√† il 27 giugno da Napoli, √® l‚Äôingresso sotto l‚Äôala della¬† tv pubblica ¬†di¬† Montrucchio, sposato con la showgirl Alessia Mancini con la quale ha due figli.