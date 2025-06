La rabbia per i soldi pubblici mai incassati i progetti falliti e il peso di una neonata | la furia Kaufmann dietro la morte di Anastasia e la bimba

Il dramma di Anastasia Trofimova e della sua piccola è un tragico monito sul peso della rabbia non contenuta e delle frustrazioni che possono degenerare in tragedia. Se a tutto questo si aggiunge il senso di ingiustizia per i soldi pubblici mai recuperati e i fallimenti professionali, il quadro si fa ancora più inquietante. Una vicenda che ci invita a riflettere sulle conseguenze di emozioni incontrollate e su quanto siano delicate le sfere emotive, specialmente in momenti di crisi.

Sarebbe stato un crescendo di rabbia e frustrazione, secondo gli inquirenti, a portare alla morte di Anastasia Trofimova, 28 anni, cittadina russa di Omsk, e della sua bambina di 11 mesi, trovate morte a villa Pamphili a Roma. Come ricostruisce il Messaggero, a scatenare la furia di Charles Francis Kaufmann, alias Real Ford, sarebbero stati i fallimenti dei suoi progetti cinematografici e, per di più, il fatto di non aver intascato neanche un centesimo di quelle centinaia di migliaia di euro ottenute dallo Stato con il tax credit. Kaufmann, ancora detenuto in Grecia, è indagato per duplice omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Open.online

