La rabbia di Teheran sul tradimento di Trump | Stavamo negoziando | ora risponderemo all’attacco illegale Domani l’incontro con Putin

«Come può l' Iran tornare a un tavolo di negoziati che non ha mai abbandonato e che altri lo hanno fatto saltare per aria?». Risponde così Abbas Araghchi, ministro degli Esteri di Teheran, replicando polemicamente alle sollecitazioni del premier britannico Keir Starmer e dell'altra rappresentante Ue Kaja Kallas, che hanno invitato il regime degli ayatollah a tornare al tavolo del negoziato dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti al fianco di Israele. «La settimana scorsa – ha scritto Araghchi su X – stavamo negoziando con gli Usa e Israele ha deciso di sabotare la diplomazia ». «Certamente, la porta alla diplomazia deve sempre rimanere aperta – ha detto il ministro iraniano – ma non è questa la situazione ora.