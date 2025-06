La Provincia assume a tempo indeterminato 12 operatori per la forestale

La provincia di Trentino dà il via a una grande opportunità: 12 operatori qualificati saranno assunti a tempo indeterminato per rafforzare le competenze tecniche e specialistiche del Corpo Forestale. Questa iniziativa mira a migliorare la tutela ambientale e la gestione delle risorse naturali della regione. Se desideri far parte di questa squadra dedicata alla salvaguardia del territorio, non perdere l’occasione di candidarti! Le figure selezionate opereranno...

Rafforzare le competenze tecniche e specialistiche all’interno del Corpo forestale trentino. È per questo obiettivo che è stato pubblicato in questi giorni il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 12 nuovi operatori qualificati. Le figure selezionate opereranno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - La Provincia assume a tempo indeterminato 12 operatori per la forestale

In questa notizia si parla di: tempo - indeterminato - operatori - forestale

Asp Catania, 107 operatori stabilizzati: firmati i contratti a tempo indeterminato - Oggi, 107 operatori del comparto sanitario, sociosanitario e tecnico hanno firmato il contratto a tempo indeterminato con l'Azienda sanitaria provinciale di Catania.

Corpo forestale trentino: avviato il concorso pubblico per assumere a tempo indeterminato 12 nuovi operatori qualificati. L'assessore @robertofailoni: “Potenziamo un presidio essenziale per il nostro territorio”. https://ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/ Vai su X

?? La Provincia assume a tempo indeterminato 12 operatori per la forestale; Lavorare nel Corpo forestale del Trentino: è online il nuovo bando. Si assumono 12 operatori a tempo indeterminato; Operai Forestali: è disponibile il bando, lavoro a Tempo Indeterminato con Licenza Media.

La Provincia assume a tempo indeterminato 12 operatori per la forestale - È per questo obiettivo che è stato pubblicato in questi giorni il bando di concorso pubblico per ... Lo riporta trentotoday.it

Bando Forestale 2023, nuove assunzioni a tempo indeterminato: come fare la domanda - Ilovetrading La natura, con le sue montagne e i suoi boschi, offre anche opportunità di lavoro: il nostro patrimonio forestale è immenso e ... Come scrive ilovetrading.it