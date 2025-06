La prova di Maturità | Fidarsi di sé stessi In aula siate sicuri con un po’ di leggerezza

L’esame di maturità è molto più di una semplice prova: è il momento in cui si affronta un passaggio cruciale, tra insicurezze e speranze, tra passato e futuro. Fidarsi di sé stessi in aula diventa fondamentale per affrontare questa sfida con serenità e sicurezza, mantenendo quella leggerezza che aiuta a trasmettere il proprio valore. Ricorda: ogni traguardo è anche un nuovo inizio, pronto a essere scritto con coraggio e determinazione.

L’esame di maturità è un traguardo ma anche un passaggio, perché rappresenta allo stesso tempo sia la fine di un percorso che l’inizio di una nuova strada, di scuola e di vita. In altre parole, è un passaggio concreto e simbolico allo stesso tempo, scolastico ma anche personale. Per molti rappresenta la prima vera occasione in cui ci si mette in gioco da soli, in pubblico, con uno sguardo esterno che valuta. È un rito di passaggio, nel senso più profondo. Segna la fine di un’epoca e l’inizio di un’altra; le speranze e i timori per la prova riassumono anche le speranze e i timori per la nuova fase che si apre, che è più aperta e libera ma anche più incerta e meno guidata", così, a maturità in corso, il professor Andrea Fagiolini, ordinario di Psichiatria dell’Università e direttore Dipartimento di salute mentale alle Scotte, analizza dubbi, paure e speranze dei ragazzi alle prese con la prima prova della vita, alla vigilia degli orali che iniziano domani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La prova di Maturità: "Fidarsi di sé stessi. In aula siate sicuri con un po’ di leggerezza"

