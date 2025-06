La proposta di Genovese a Nargi | Governo a scopo di soli sei mesi

In un panorama politico sempre più complesso, Rino Genovese, consigliere di opposizione e ex candidato sindaco, lancia una proposta sorprendente: un governo temporaneo di sei mesi per risollevare le sorti della nostra città. In un video rivolto alla stampa, affronta con chiarezza e determinazione la sfida dell’attuale amministrazione e invita il Governo a intervenire con urgenza. Scopriamo insieme i dettagli di questa strategia audace e il suo possibile impatto sul futuro locale.

Il consigliere di opposizione Rino Genovese, ex candidato sindaco del "Patto Civico" in un video diffuso alla stampa, commenta l'attuale scenario politico e l 'appello al Governo di salute pubblica lanciato qualche giorno fa dal sindaco Laura Nargi. Di seguito la trascrizione integrale del video intervento di Genovese: "È matematicamente evidente che qu esta amministrazione potrebbe sopravvivere solo con l'appoggio del Partito Democratico. Per me sarebbe un delitto politico perfetto, un tradimento nei confronti di tutti gli elettori avellinesi. Gli elettori del centrosinistra avevano scelto di votare Gengaro proprio in alternativa a Nargi; gli elettori del Patto civico, che al ballottaggio avevano appoggiato Nargi, sono rimasti delusi da un sogno subito svanito, perché tradito: quello di riunire tutte le coalizioni civiche.

