La Promessa anticipazioni dal 23 al 29 giugno 2025 | Margarita tronca la relazione con Ayala

Le anticipazioni de La Promessa dal 23 al 29 giugno 2025 promettono colpi di scena emozionanti. Margarita Tronca interrompe bruscamente la relazione con Ayala, decidendo di non sposarlo, per tutelare la felicità di Martina. Una scelta difficile che scatena la reazione del conte Ignacio, determinato a conquistare la sua eredità. Quali altre sorprese attendono i protagonisti? Scopriamolo insieme in questa avvincente settimana di soap opera.

Niente matrimonio per la vedova Margarita de Lujan e il conte Ignacio de Ayala nelle prossime puntate de La Promessa. Stanca del modo con il quale il fidanzato terrorizza la figlia Martina, Margarita decide di troncare la relazione con Ignacio e precisa che non diventerà mai sua moglie. Una decisione che il Conte non riesce ad accettare perché senza il matrimonio non entrerà mai in possesso del 25% della tenuta di proprietà della Lujan.