La Promessa anticipazioni 23 giugno | Martina accusa Curro Lope nel mirino della duchessa

Domani sera, la soap spagnola "La Promessa" torna su Rete 4 alle 19:40, portando con sé emozioni intense e colpi di scena coinvolgenti. Tra indagini, rivelazioni e momenti di sconforto, i protagonisti si troveranno ad affrontare sfide imprevedibili che terranno gli spettatori con il fiato sospeso. Scopriamo insieme le anticipazioni di questa puntata imperdibile, perché ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti dei nostri personaggi preferiti.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: la duchessa De Carril torna alla tenuta per indagare su Lope, mentre Catalina vive un momento di sconforto a causa della sua gravidanza La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Martina litiga con Curro perchè le ha tenuto nascosto il suo legame di sangue con Jana. Riassunto dell'episodio precedente Dopo essere uscito di prigione, dove era stato accusato dell'omicidio di Gregorio, Manuel ha deciso di vivere apertamente il suo amore con Jana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it