La presidenza Trump sta scommettendo sulla guerra, ma questa decisione audace di colpire gli impianti nucleari iraniani rappresenta un rischio calcolato. Eliminare un programma che ha dominato la scena politica per anni potrebbe segnare una svolta nella politica estera statunitense, evitando un conflitto prolungato. Tuttavia, le conseguenze di questa mossa saranno decisive: se l’Iran risponderà con moderazione, potrebbe rafforzare la posizione di Trump; altrimenti, si aprirà un nuovo capitolo di tensione internazionale.

La decisione del presidente Donald Trump, sabato, di colpire gli impianti di arricchimento nucleare dell'Iran è stata una scommessa straordinaria: eliminare un programma nucleare che ha tormentato più presidenti, evitando al contempo un altro lungo conflitto in medio oriente del tipo che lui e i suoi sostenitori hanno a lungo condannato. Quel che accadrà adesso avrà conseguenze profonde per la sua presidenza. Se l'Iran sarà sufficientemente indebolito da non poter reagire in modo significativo, Trump avrà inflitto un colpo a un avversario storico, inviando un messaggio a Cina, Russia e ad altri rivali globali: non esiterà a usare la forza militare quando necessario.