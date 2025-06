la piana regno dei piccoli si accende luglio bambino musei e prime nazionali

La Piana si trasforma nel regno dei piccoli, accendendosi di colori, giochi e scoperte durante l’edizione 31 di "Luglio Bambino". Con il suo titolo semplice ma ricco di significato, "Eh!", invita bambini di ogni provenienza a celebrare multiculturalità e pace attraverso oltre 70 eventi distribuiti tra sette affascinanti comuni. Un’occasione unica per creare ricordi e alimentare la speranza, perché il futuro si costruisce con i sogni dei più piccoli.

"Eh!": un titolo decisamente conciso quello scelto per l’edizione numero 31 di " Luglio Bambino " ma che racchiude un mondo intero visto che è la locuzione più compresa e utilizzata dai bambini del mondo. E saranno proprio la multiculturalità e la pace il filo conduttore della manifestazione che, dal 2 al 16 luglio, con oltre 70 eventi, toccherà sette comuni - Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Q4 e Q5 di Firenze. In calendario ben tre prime nazionali, 18 compagnie anche under35 che proporranno i loro spettacoli e 24 associazioni coinvolte per un programma tra spettacoli dal vivo, laboratori creativi, cinema, letture, incontri con autori e autrici, musica, visite al museo, giochi di strada, circo, burattini e parate, alcuni in prima nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it