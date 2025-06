La pace si difende anche con le armi

La pace si difende anche con le armi, perché la storia ci insegna che il conflitto è una costante dell'umanità. Dopo l'8 maggio 1945, molti europei pensavano di aver lasciato alle spalle la guerra, ma il ricordo delle atrocità della Seconda Guerra Mondiale ci ricorda quanto sia fragile la pace. La memoria di quei tragici eventi ci impone di riflettere e di agire per preservare i valori di convivenza e giustizia.

La guerra è una costante della storia umana. È un fatto, di cui è difficile prendere atto da parte di noi Europei, che dall'8 maggio 1945 siamo usciti dalla guerra. O, almeno, è ciò che credevamo. La storia della Seconda guerra mondiale è stata densa di atrocità e di barbarie, che gli storici militari hanno fatto venire a galla. 60 milioni di morti, più civili che militari, come se la popolazione dell'Italia di oggi venisse spazzata via di colpo. Malattie, fame, cannibalismo nelle trincee russe, cinesi, asiatiche. Ma non in Asia, dove finì solo il 9 agosto con la seconda bomba atomica su Nagasaki.

