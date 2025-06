La pace si difende anche con le armi

La pace si difende anche con le armi, un paradosso che emerge dalla lunga storia umana di conflitti e battaglie. Dopo l’8 maggio 1945, pensavamo di aver lasciato alle spalle la guerra, ma i segnali di tensione e minacce continuano a ricordarci quanto sia fragile la nostra tranquillità . La memoria delle atrocità del passato ci impone di riflettere: come possiamo preservare la pace in un mondo ancora segnato da conflitti?

La guerra è una costante della storia umana. È un fatto, di cui è difficile prendere atto da parte di noi Europei, che dall'8 maggio 1945 siamo usciti dalla guerra. O, almeno, è ciò che credevamo. La storia della Seconda guerra mondiale è stata densa di atrocità e di barbarie, che gli storici militari hanno fatto venire a galla. 60 milioni di morti, più civili che militari, come se la popolazione dell'Italia di oggi venisse spazzata via di colpo. Malattie, fame, cannibalismo nelle trincee russe, cinesi, asiatiche. Ma non in Asia, dove finì solo il 9 agosto con la seconda bomba atomica su Nagasaki.

