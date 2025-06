La nuova Recanatese | Porte aperte in società

la nuova Recanatese, pronta a scrivere un capitolo entusiasmante della sua storia. Un team giovane e motivato si affaccia sul panorama calcistico con entusiasmo e determinazione, aprendo le porte a un nuovo entusiasmo tra tifosi e comunità. In questo clima di rinnovata fiducia, tutte le energie sono rivolte a far crescere il "pargoletto" in modo sano e forte, affinché possa diventare grande nel tempo.

Primi vagiti della nuova Recanatese: il "pargoletto" è ancora in fasce ma ci sono i presupposti per farlo crescere sano e robusto. Intanto il nuovo CdA è stato presentato in una modalità pubblica quasi inedita: non una semplice conferenza stampa ma un incontro aperto alla tifoseria che, bramosa di notizie, ha partecipato numerosa e pure, nei limiti di un ambiente notoriamente tranquillo, calorosa. A fare gli onori di casa non poteva che essere Massimiliano Guzzini, il principale artefice del new deal, voluto con il piglio dell’imprenditore decisionista. "È un progetto – ha detto – che vuole aggregare, allargare ed includere" e ricordando i due scudetti del club (quello Juniores del 2018 e quello ottenuto vincendo il titolo tricolore di Serie D nel 2022) e le 18 compagini complessive, continuerà a viaggiare su una sorta di doppio binario, quello relativo alla prima squadra e quello riguardante il floridissimo vivaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La nuova Recanatese: "Porte aperte in società"

