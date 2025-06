La nuova Iva sull’arte frutterà 4 miliardi

L’Italia torna protagonista nel mercato dell’arte grazie alla rivoluzione fiscale che abbassa l’IVA dal 22% al 5%. Questa misura, la più favorevole in Europa, stimola il settore e apre nuovi orizzonti di crescita. Il ministro Giuli evidenzia come questa strategia favorisca un ecosistema più competitivo e sostenibile. Scopriamo come questa svolta possa cambiare il volto del mercato artistico italiano e internazionale. Continua a leggere.

Grazie al taglio della tassazione sulla compravendita di opere (dal 22% al 5%), il Paese torna al centro del mercato europeo. Ora l'imposta è la più bassa del Vecchio continente. Il ministro Giuli: «Si gioca ad armi pari, benefici per tutto l'ecosistema».

