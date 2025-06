La Notte nel Cuore anticipazioni sesta puntata di venerdì 27 giugno 2025

Nella sesta puntata de *La Notte nel Cuore*, in onda venerdì 27 giugno su Canale 5, il matrimonio tra Cihan e Sevilay si sgretola all’ultimo minuto. La giovane rifiuta di convolare a nozze, sospettando un complotto tra famiglia e interessi nascosti. Un colpo di scena che scuote le fondamenta dei personaggi, aprendo la strada a nuove tensioni e rivelazioni sorprendenti. La verità sta per emergere, e niente sarà più come prima...

Il matrimonio tra i “cugini” Cihan e Sevilay non s’ha da fare, almeno per ora. Nel corso della sesta puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5 venerdì 27 giugno 2025 in prima serata, Sevilay rifiuta di sposare Cihan nel corso della cerimonia nuziale poiché ormai convinta dell’esistenza di un accordo, stipulato per i loro interessi, tra la madre Hikmet e lo zio Samet. Un dietro front che dà il via anche ad una situazione piuttosto pericolosa: villa Sansalan viene infatti raggiunta da una raffica di proiettili a causa di un attentato organizzato da Tahsin. Ecco le anticipazioni. . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore, anticipazioni sesta puntata di venerdì 27 giugno 2025

