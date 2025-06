la notte magica delle streghe e degli incantesimi nella vigilia di san giovanni in attesa del patrono

scoprire antichi rituali, lasciarsi catturare dall’atmosfera incantata e vivere momenti di pura meraviglia tra tradizione e modernità. La notte delle streghe e degli incantesimi invita ciascuno di noi a riscoprire le radici più profonde della festa, creando un ponte tra passato e presente. Questa è la magica sera per immergersi in un mondo fatato, nel cuore di Cesena, prima di celebrare il nostro amato Patrono con gioia e devozione.

Tradizioni antiche rivivono nella giornata del 23 giugno, vigilia di San Giovanni, e si mescolano al mood contemporaneo dei tanti eventi in programma in centro storico, mentre la Fiera entra nel vivo, in attesa delle celebrazioni in onore del Patrono di Cesena.