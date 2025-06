La nota del maltempo non rovina la Festa della musica

artisti e gli organizzatori non si sono lasciati scoraggiare e hanno deciso di proseguire con entusiasmo, regalando al pubblico un'esperienza musicale indimenticabile. La resilienza e la passione hanno trasformato una giornata di tempesta in una celebrazione di musica e solidarietà , dimostrando che la vera magia nasce dalla volontà di non arrendersi mai. E così, Bergamo ha risposto con il cuore, consolidando il suo ruolo di capitale culturale e musicale d'Italia.

Bergamo. "Nonostante i danni causa dal forte temporale, abbiamo deciso di suonare comunque per tutto il pubblico presente! " hanno dichiarato all'unanimità gli artisti e gli organizzatori. Si è svolta sabato 21 giugno con grande successo, nonostante il maltempo, la Festa Europea della Musica a Bergamo. Sotto i portici di Piazza della Cittadella, si sono esibiti i Barabba Gulasch e, a seguire, terminato il temporale e visti i danni al palco, Gli Ottocento per un tributo a Fabrizio De Andrè. Non è comunque mancato il pubblico che ha assistito con entusiasmo ai concerti. Ogni anno l'organizzazione della Festa Europea della Musica di Bergamo promuove un'associazioneente locale.

