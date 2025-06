La nota del maltempo non rovina la Festa della musica

Artisti e organizzatori hanno deciso di non rinunciare alla magia della musica, dimostrando che la passione supera ogni ostacolo. Nonostante il temporale e i danni al palco, la Festa Europea della Musica a Bergamo ha conquistato il cuore di tutti, ribadendo che la vera musica è quella che resiste alle intemperie e unisce le persone. La musica, infatti, trionfa sempre, anche nei momenti più difficili. E così, il ritmo ha continuato a vivere, portando gioia e speranza.

Bergamo. “Nonostante i danni causa dal forte temporale, abbiamo deciso di suonare comunque per tutto il pubblico presente! ” hanno dichiarato all’unanimitĂ gli artisti e gli organizzatori. Si è svolta sabato 21 giugno con grande successo, nonostante il maltempo, la Festa Europea della Musica a Bergamo. Sotto i portici di Piazza della Cittadella, si sono esibiti i Barabba Gulasch e, a seguire, terminato il temporale e visti i danni al palco, Gli Ottocento per un tributo a Fabrizio De Andrè. Non è comunque mancato il pubblico che ha assistito con entusiasmo ai concerti. Ogni anno l’organizzazione della Festa Europea della Musica di Bergamo promuove un’associazioneente locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La nota del maltempo non rovina la Festa della musica

In questa notizia si parla di: maltempo - festa - musica - nota

