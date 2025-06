La necessità del pensiero bambino

La necessità di riscoprire il pensiero bambino è più urgente che mai, in un mondo minacciato dall’orrore guerrafondaio. Solo questa innocenza e purezza mentale possono aiutarci a contrastare il male, trasformando il conflitto in comprensione e solidarietà. È il momento di riscoprire la capacità di sognare, di immaginare un futuro diverso, dove i confini non siano barriere, ma ponti di pace e rispetto per ogni essere umano. La difesa non dei...

Ci vorrebbe " il pensiero bambino " contro l' orrore guerrafondaio che avanza, trasformando in trincea quel che l'umana salute mentale ha, nei secoli, tentato di contrapporre al maligno narcisismo di chi considera la guerra una possibile soluzione a problematiche identitarie di confini. Ovvero i confini di ogni " Madre Patria " dietro eo dentro i quali si nasconde il vergognoso sfruttamento di esseri umani e risorse. E la difesa non dei popoli ma degli interessi economici di pochi. Pochi e tra loro collegati attraverso la vastissima corte di complici asserviti al denaro, letame del diavolo.

